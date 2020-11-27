Bebeğini doğar doğmaz ölüme terk etmişti! O anne hakkında flaş karar
Sivas'ta dondurucu soğukta çocuğunu ölüme terk eden N. G.'nin bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne yol açan 35 yaşındaki anne N.G., tutuklandı.
Sivas'ta yeni doğurduğu erkek bebeğini önceki gün sabah saatlerinde boş arsaya çıplak halde terk ederek ölümüne yol açan anne N.G., olay sonrası yakalanarak Numune Hastanesi kadın doğum servisinde tedaviye alındı.
Polis nezaretinde tedavisinin ardından N.G., emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan N.G. tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Gökmedrese Mahallesi'nde annesi N.G. (35) tarafından doğumundan hemen sonra boş araziye terk edilen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren bebeğin, ön otopsi işlemi tamamlandı.
Hipotermiye bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilen erkek bebekten ve anneden alınan kan ve doku örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.
N.G'nin ikinci evliliği olduğu, biri ilk eşinden diğeri şimdiki eşi E.G'den olmak üzere 11 ve 6 yaşlarında iki kızının bulunduğu öğrenildi.
OLAY
Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek görmüş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede yakaladığı anne N.G'nin, ilk ifadesinde, bebeğin babasının boşanma aşamasındaki eşi E.G. (56) olduğunu, ailesinin tepkisinden korktuğu için bebeği evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını söylediği öğrenilmişti.