Karahantepe neresi? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak
Karahantepe nerede? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli bir açıklama geldi. Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'nin dünyada "sıfır noktası" olarak kabul edildiğini ve ilgi odağı haline geldiğini söyleyen Bakan Ersoy, Karahantepe'nin daha eski bir yerleşim yeri olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy Karahantepe için "Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'nin dünyada "sıfır noktası" olarak kabul edildiğini ve ilgi odağı haline geldiğini anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesiyle dünyada da farkındalığını iyice arttırdık. 12 bin yıllık bir tarihi var. Milattan önce 10 binli yıllara kadar gidiyor.
Şimdi Şanlıurfa'ya 46 kilometre, Göbeklitepe'ye 30-35 kilometre mesafede, var. Şimdi yeni Türk kazı başkanlığında yapılıyor. Şimdi Göbeklitepe'yi gezdiyseniz bilirsiniz orada T sütunların içlerinde hayvan figürleri vardı. Karahantepe'de ise insan figürleri var. Biz orada kazıyı başlattık bu yıl, yoğun ve hızlı bir şekilde kazı programı devam ediyor.
Muhtemelen -kesin teyidini almadık bir yıllık çalışma daha var ama- daha eski bir kazı merkezine ulaşmış olacağız. Bu 12 bin yıllık, öteki çok daha eski çıkacak. Ama şuan bilimsel olarak teyit edilmesi lazım ve muhtemelen Göbeklitepe'den daha öncelikli bir yer haline gelecek. Karahantepe yeni ilgi odağımız olacak" ifadelerini kullandı.
Karahantepe ile Göbeklitepe'nin farklılıklarından bahseden Mehmet Nuri Ersoy, "İkisinin uygulama senaryosu da farklı. Yani iki çift giriş çıkış kullanmış. Bir yerden geliyor, bir yerden çıkılıyor. Demek ki büyük etkinliklerin yapıldığı bir merkez şeklinde ve 250 tane sütun keşfettik şu ana kadar. 2021 içinde bunlarla ilgili çok detaylı programlar, bilgilendirme projeleri kazı başkanımızla birlikte yapacağız. Muhtemelen de dünyada tekrar ses getiren yeni bir keşfimiz olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
KARAHANTEPE HAKKINDA
Şanlıurfa ili sınırları içinde Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Karahantepe'deki yapılar ilk olarak 1997 yılında yüzey araştırmaları sırasında Doç. Dr. Bahattin Çelik tarafından keşfedildi.
Hürriyet'in haberine göre; neolitik döneme ait kalıntılarda geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında kazılara başlandı.
Karahantepe'de yapılan jeofizik ve jeoradar çalışmalarında 250'den fazla dikilitaşın varlığı tespit edildi. Hava fotoğraflarında bile arkeolojik alanın yüzeyinde dikilitaşları görmek ve saymak mümkündü.
Göbeklitepe'den daha eski olduğuna yönelik tartışmalar daha önce de vardı. Ancak bilimsel kazı ekibi bu tartışmalara çok sıcak bakmıyor. Karahantepe'nin Göbeklitepe'den eski olması ya da yeni olması onun bilimsel değerini değiştirmediğine dikkat çekiyorlar.
Bu yıl yapılan kazılarda Karahantepe'de oldukça ilginç buluntular ele geçti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yılki kazılarla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacak.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul şunları söyledi; "Bakanlığımız Karahantepe kazıları ile ilgili büyük bir heyecan duyuyor. O nedenle kazı sonuçları ile ilgili bilgilendirmeyi kendilerinin yapmasını uygun buluyorum. Bu yıl insan sembolizesinin öne çıktığı çok önemli buluntular elde ettik. Heykeller, yeni yapılar keşfettik. Sayın Bakanımızın gösterdiği kısa filmdeki heykel başı oldukça ilginç. 50 cm çapındaki heykel başı ana kayaya oyulmuş. Yine etrafında ana kayaya oyulmuş yapılar tespit ettik. Etrafındaki ritüelleri ve kazıyla ilgili yeni bilgileri önümüzdeki günlerde bakanlığımızca açıklanacak."