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Son dakika: İstanbul’da yıkım yapan kepçe bir anda böyle devrildi! Operatör içinde sıkıştı

Son dakika haberi... 'de kapsamında yıkılan binada çalışma yapan devrildi. Kepçe operatörünün yaralandığı olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Son dakika: İstanbul’da yıkım yapan kepçe bir anda böyle devrildi! Operatör içinde sıkıştı

Olay, önceki gün saat 14.00'te Yeşilköy İskele Caddesi üzerinde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada çalışma yapan kepçe bir anda devrildi.

Son dakika: İstanbul’da yıkım yapan kepçe bir anda böyle devrildi! Operatör içinde sıkıştı

Sesleri duyan vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Devrilen kepçede bulunan operatör itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kepçe operatörünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika: İstanbul’da yıkım yapan kepçe bir anda böyle devrildi! Operatör içinde sıkıştı

"KORKUNÇ ANLARDI HERKES BİR ANDA KORKTU'
Görgü tanığı Kerem Devir, "Dükkanda bir anda sesler geldi. Kepçenin devrildiğini gördük. Arkadaşlar geldiler içerdeki adamı çıkarttılar sonra hastaneye kaldırıldı. Korkunç anlardı herkes bir anda korktu kaçıştı." dedi.

Son dakika: İstanbul’da yıkım yapan kepçe bir anda böyle devrildi! Operatör içinde sıkıştı

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kepçenin bir anda devrildiği ve itfaiye ekiplerinin kepçe operatörünü kurtarmak için camı kırdığı ve operatörü yaralı olarak çıkardığı görülüyor.

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Son dakika: İstanbul’da yıkım yapan kepçe bir anda böyle devrildi! Operatör içinde sıkıştı

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