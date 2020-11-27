Son dakika: İstanbul’da yıkım yapan kepçe bir anda böyle devrildi! Operatör içinde sıkıştı

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kepçenin bir anda devrildiği ve itfaiye ekiplerinin kepçe operatörünü kurtarmak için camı kırdığı ve operatörü yaralı olarak çıkardığı görülüyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN