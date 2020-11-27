Böyle vahşet görülmedi! Bilardo sopasıyla işkence edip başını suya sokarak öldürdüler

DİNLENE DİNLENE İŞKENCE YAPTILAR

Bu arada zanlılar yakalanmamak için Ercan'ı başka bir bahçeye götürerek dövmeye devam ettiler. Öğlen olunca zanlılar acıkıp şehir merkezine gelip yemek alarak tekrar bahçeye döndü. Zanlılar yemek molası verdikten sonra Ercan'ı dövmeye devam etti. Zanlıların bilardo sopalı işkenceyle de yetinmeyerek Ercan'ın başını suya sokup dakikalarca işkence yaptı. Bu arada cinayet dedektifleri Ercan'ın bulunması için yaptığı çalışmada onu kaçıranlar arasında olduğu öne sürülen Umut Y.'yi yakaladı. Polis Umut Y.'yi çapraz sorguya alarak Ercan'ın nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.