İstanbul'daki camilerde koronavirüs denetimi yapıldı

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde vatandaşların sağlığını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Tedbiri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. Salgını yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz özellikle yoğunluğun yaşandığı Cuma namazlarında cami içerisinde veya açık alanda denetimlerini sürdürüyor. Cami içerisinde ve şadırvanlarda mümkün olan en kısa süre, kalınması büyük önem arz ediyor" dedi.



Tüm zabıta ekiplerinin görevli olduğu uygulamada ilçedeki 50 cami denetlendi.