1. dönüm tarla fiyatları | En ucuz tarla hangi şehirde? Bilecik'te tarla fiyatları yüzde 200 arttı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi, DSİ ile 5 köy muhtarlığı işbirliğinde köylere tahsisli mera alanları için ''Mera Islahı ve Amenajmanı" projesinde çalışmalarda sona yaklaştı. Bu proje kapsamında ilçedeki yaylalardaki tarla fiyatların yüzde 200 arttığı, tarlasını satanın ileride çok üzüleceğini söyleyen Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti.





"TURİZM AÇISINDAN DA ÇOK DEĞERLİ OLACAK BU BÖLGE BOLU 7 GÖLLER, KARADENİZ YAYLALARI GİBİ YERLER GİBİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

"Proje Kapsamında amacımız, paydaş kurumların işbirliği ile 6 köyümüze tahsisli toplamda 2 bin 300 dönümlük meramızda İstilacı bitkilerin uzaklaştırılmasına yönelik temizleme çalışmasıyla 4 köyümüze tahsisli meralarımızda da arazi içi drenaj çalışması yapılması yoluyla arındırılan sular ile beslenecek. Toplamda 52 bin ton (metreküp) su toplama kapasiteli Hayvan İçme Suyu Göleti (ilave proje ile kapasite arttırıldı) yapılmakta.

Proje ıslah çalışmaları sonrası ıslah çalışmaları neticesinde nihai hedef, meralarımızın kapasitesini arttırarak meralarımızdan maksimum düzeyde verim alarak yem maliyetlerini düşürmek bununla beraber hayvanlarımızın su ihtiyacını da göletler sayesinde karşılayarak refahını artırmak ve bütün bunların neticesinde İlimiz hayvansal gelirinin artışına katkı yapmaktır. Başkanımız bu proje ile yaylalarda hayvancılığın ve tarımın verimliliği artacak çok ve yaylalar tekrar köyden şehre göç edenlerin bu kez de şehirden köye dönüşüne destek olacak. Yaylalar canlanacak. Şu anda bu projede dahil edildiğinde Oğulpaşa, Boyunkaya ,Hisarcık(2 adet ),Benli ,Adliye (2 adet ), Ağlan olmak üzere toplam 8 gölet olacak.





Turizm açısından da çok değerli olacak bu bölge Bolu 7 Göller, Karadeniz Yaylaları gibi yerler gibi cazibe merkezi olacak. Osmaneli Belediyesi olarak köylerimize destek olmayı bu projeyle de sürdürdük. Yaylalarda muhtarlarımız ve köylülerimizle yapacağımız turizm projeleri ile Osmaneli Samanlı dağları ve yaylaları çok değerli olacak. Köylülerimizi uyararak tarlalarınızın değeri çok arttı ve artmaya devam edecek. Kimse yerini satmasın. Yer satan bir yıl içinde pişman olur. Zorunlu olarak yer satmak zorunda kalanlarını yerlerini belediyemiz emlak ofisimizle görüşmeden satma girişiminde bulunmasınlar" dedi.