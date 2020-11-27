Bu kadarına da pes! Koronavirüslü kişi maskesiz dolaşırken yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte artırılan koronavirüs denetimleri kapsamında kentin en işlek noktası olan Atatürk Bulvarı üzerinde kontroller yaptı.

Denetimlerde maskesiz dolaştığı fark edilen ve HES kodu sorgulaması yapılan K.B'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle zorunlu izolasyon sürecinde olduğu tespit edildi.

K.B, haber verilen sağlık ekiplerince Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtta zorunlu karantinaya alındı, 3 bin 180 lira da para cezası uygulandı.