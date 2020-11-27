Instagram o fotoğrafı affetmiyor: Profil resmi yaptığınız an hesabınız kapatılıyor!
Instagram'da her kullanıcı istediği herhangi bir fotoğrafını profil resmi yapabilirken ilginç bir gelişme yaşandı. Fare görünümlü bir insan fotoğrafını profil fotoğrafı yapmanız durumunda hesabınız Instagram tarafından otomatik olarak kapatılıyor. Bir palyaçoyu andıran "Hesap kapattıran Instagram fotoğrafı" sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken, sırrı merak konusu oldu. İşte o fotoğrafın Instagram'da yasak olmasının nedeni...
MERAK KONUSU OLDU
Birçok kişinin deneyerek test ettiği palyaço fotoğraf, hesapların anında kapanmasına neden oluyor. "Profil fotoğrafı yapılamayan Instagram fotoğrafı" olarak da nitelendirilen bu görselin özelliği merak konusu oldu.
ÖDÜL VERİLİYOR
Bazı platformların bu profil fotoğrafını belli bir süre boyunca kullanabilenlere iPhone ve benzeri ödüller verdiği iddia edildi. Instagram ise ilgili görseli kullanan kişileri "intihara teşvik etme" temalı bir yazı ile uyarıyor ya da hesabı kapatıyor.
HESAP KAPATTIRAN INSTAGRAM FOTOĞRAFI NEDİR?
Sosyal medyada yer alan görsel, bir palyaçoyu veya Mickey Mouse'u andırıyor. Bu habere inanmayan bazı kişiler, ödül verdiğini söyleyen platformların dediğini yaptı ve kötü sonuçlarla karşılaştı.
KENDİNE ZARAR VERME İDDİASI
Instagram, fotoğrafı profiline koyan kişilere, "Gönderin Topluluk Kurallarımıza Aykırı!" başlıklı bir mail iletti. Görsel incelendiğinde "Gönderi intihar veya kendine zarar verme nedeniyle kaldırıldı!" ibaresi görülüyor.
2 GÜN İÇİNDE AÇILIYOR
Yazılanların doğruluğunu test etmek isteyen bazı kullanıcılar, sahte hesaplarında denediğini ve bundan dolayı hesaplarının kapatıldığını söyledi. Yani Instagram'ın bu görsele karşı uyguladığı kural katı ve ikinci bir şans tanımıyor. Fotoğrafın mağduru olan kişilerin verdiği bilgiye göre, bu işleme itiraz eden kişilerin hesabı 2 gün içerisinde açılıyor.
FOTOĞRAFIN ASIL HİKAYESİ İSE BAMBAŞKA
Fotoğraf aslında bir maske tasarımcısı olan Samuel Canini tarafından çekilmiş. Hatta kendisinin bir Instagram hesabı bile var ve normal bir insan. Ancak fotoğraftaki tasarım kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığı için Instagram gibi sosyal medya platformlarında tamamen yasaklanmış.
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