Instagram o fotoğrafı affetmiyor: Profil resmi yaptığınız an hesabınız kapatılıyor!

FOTOĞRAFIN ASIL HİKAYESİ İSE BAMBAŞKA

Fotoğraf aslında bir maske tasarımcısı olan Samuel Canini tarafından çekilmiş. Hatta kendisinin bir Instagram hesabı bile var ve normal bir insan. Ancak fotoğraftaki tasarım kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığı için Instagram gibi sosyal medya platformlarında tamamen yasaklanmış.

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