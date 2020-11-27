Dünyayı Covid-19 salgınından kurtaracak Moderna ve Pfizer aşılarının yan etkileri belli oldu

Amerikan Tabipler Birliği'nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Moderna'nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7'sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.