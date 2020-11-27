Suriye'nin başkenti Şam'da 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Hatay'ın yakınlarındaki depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği de belirtildi.
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Suriye'nin Başkenti Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Hatay'ın Yayladağı ilçesine 262 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.
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