27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bolu Dağı Tüneli'nde korku dolu anlar! Tır alevlere teslim oldu

Bolu Dağı Tüneli'nde korku dolu anlar! Tır alevlere teslim oldu

Otoyolu ’nde seyreden Tırın motor bölümünde çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tünelin yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Bolu Dağı Tüneli'nde korku dolu anlar! Tır alevlere teslim oldu

Olay, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halis Elikara yönetimindeki 34 JC 0616 plakalı tırın, motoru kısmından alevler yükselmeye başladı.

Bolu Dağı Tünelinde korku dolu anlar! Tır alevlere teslim oldu BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KORKU DOLU ANLAR! TIR ALEVLERE TESLİM OLDU

Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan tır, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.



Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında tır hasar gördü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA