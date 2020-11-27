Bolu Dağı Tüneli'nde korku dolu anlar! Tır alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde seyreden Tırın motor bölümünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tünelin İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı.
YAŞAM DHA
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Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan tır, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Olay, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Halis Elikara yönetimindeki 34 JC 0616 plakalı tırın, motoru kısmından alevler yükselmeye başladı.
Araçtan dumanlar yükseldiği gören sürücü Halis Elikara, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiyeye haber verdi. Alev alan tır, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Tünelin ulaşıma kapandığı sırada araçlar D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Söndürme çalışmasının ardından tünel yeniden ulaşıma açıldı. Yangında tır hasar gördü.