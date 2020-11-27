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Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı şehirler arasında olan Bursa’da ölümüne halay!

'nın en riskli 3 şehir arasında saydığı 'da kısıtlamalara rağmen düğün eğlencesi yapan cadde ortasında halay çeken düğün sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. Polis Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde 2 düğünün sahiplerine 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı şehirler arasında olan Bursa’da ölümüne halay!

'nın 3 riskli şehir arasında saydığı 'da düğünlerde sokak eğlenceleri ve halaylar hız kesmiyor. Dün gece Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde sokakta eğlenip konvoy yapan 2 düğünde 4 aileye 12 bin 600 lira para cezası kesildi.

Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı şehirler arasında olan Bursa’da ölümüne halay! SAĞLIK BAKANI KOCA’NIN UYARDIĞI ŞEHİRLER ARASINDA OLAN BURSA’DA ÖLÜMÜNE HALAY!

Sokakta düğün davetlileri sosyal mesafe kuralına uymazken, davetliler dakikalarca dans etti. Eğlenceye katılanların çoğunun maskesiz olması dikkat çekti.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonlar bir süre önce yasaklanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı.

Daha sonra vakaların yeniden artmasıyla düğünler 1 saate indirilmişti. Bursa'da yapılan 2 düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına.

Osmangazi ilçesi Emek ile Yıldırım ilçesi Samanlı Caddesi'nde düğüne katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında eğlendiler. Düğüne katılanlar gelin alma merasiminde halay çekip dans ederek dakikalarca eğlendiler.

2 düğünde de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaklaşık 100 kişilik davetlinin sosyal mesafesiz olmasının anları dakikalarca devam etti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 düğündeki gelin ve damat tarafına her biri 3150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

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