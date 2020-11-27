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Ankara'da korkutan gecekondu yangını

Son dakika haberi... 'da hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu, sonucu kullanılamaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Ankara'da korkutan gecekondu yangını

Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 493. Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu sakini E.K, yangını husumetli olduğu kardeşi F.K'nin çıkardığını iddia etti.

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