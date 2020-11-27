Ankara'da korkutan gecekondu yangını
Son dakika haberi... Ankara'da hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
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Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 493. Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu sakini E.K, yangını husumetli olduğu kardeşi F.K'nin çıkardığını iddia etti.