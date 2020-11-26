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Koronavirüs vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken yoğunluk

'da, coronavirüs () vakalarındaki artışa rağmen cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Çoğu kişinin ve sosyal kurallarına uymadığı görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Koronavirüs vaka sayısının arttığı Manisa'da dikkat çeken yoğunluk

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, yüzde 50 vaka artışı sınırına yaklaştığını belirttiği Manisa'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle Manisa Valiliği önündeki Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, koronavirüs öncesini aratmayan görüntüler oluştu. Cadde üzerinde yaya olarak gezen vatandaşların yanı sıra, parkta oturan ve banka işlemleri için sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Yaşlılar ise, gençlerin kendilerine oranla kurallara uymadığı ve hastalığın yayılmasına neden olduklarından yakındı. Hüseyin Ürkmez (61), "Genellikle gençlerin maske takmadığı görülüyor. Gençler maske takmadığı zaman virüsü evlerine gittikleri zaman anne ve babalarına taşıyor. Özellikle gençlerin maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri lazım" diyerek, gençlere uyarıda bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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