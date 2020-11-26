26 Kasım 2020, Perşembe
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Elazığ'da tek katlı ev alev alev yandı

Son dakika haberine göre... 'da, tek katlı ev çıkan yangında küle döndü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020
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Elazığ'da tek katlı ev alev alev yandı

Merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan tek katlı evde, öğle saatlerinde çıktı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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