Elazığ'da tek katlı ev alev alev yandı

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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