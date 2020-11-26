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Komşuları 15 gündür haber alamadı evinde ölü bulundu

’te kendisinden 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Komşuları 15 gündür haber alamadı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta meydana geldi. Dursun Gücün (59) isimli şahıstan 15 gündür haber alamayan komşuları evine gitti.

Yaşlı adamın kapıyı açmaması ve cep telefonu aramalarına cevap vermemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler çilingir yardımı ile kapıyı açtırdı.

Koruyucu kıyafetle içeriye giren ekipler Gücün'ü yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Evin çevresine güvenlik şeridi çekilirken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı.

Gücün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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