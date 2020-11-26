Covid-19 baba ile oğlunu birer gün arayla ayırdı

Burada işlemleri yapılan Ağaç, bir süre sonra kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Bir çocuk babası Ağaç yarın saat 11.00'de Emirler Mezarlığında 2 gün önce defnedilen babasının yanında toprağa verilecek.

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