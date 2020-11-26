Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde, DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ve örgüt üyelerine ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M.'nin Afyonkarahisar'da ikamet ettiği tespit edildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Özel Harekat (PÖH) ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında yaptıkları eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.





Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.