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Son dakika: Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı!

Son dakika haberi..Metro tarafından yapılan açıklamada Taksim 'nun girişimi nedeniyle kapatıldığı açıklandı.Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Son dakika: Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı!

Taksim girişimi nedeniyle kapatıldı.

Metro 'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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