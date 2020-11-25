Son dakika: Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı!
Son dakika haberi..Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada Taksim Metro İstasyonu'nun intihar girişimi nedeniyle kapatıldığı açıklandı.Ekiplerin olaya ilişkin çalışması sürüyor.
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Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, istasyon girişinde önlem aldı.