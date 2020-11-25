Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam Sonbahar indirim tarihi açıklandı mı? İşte o tarih...

Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam Sonbahar indirim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncuların vazgeçilmezi olan Steam, oyun oynamayı seven herkesin bilgisayarında mutlaka kuruludur. indirim günlerine uyum sağlayan Steam fırsat gününü duyurdu. İşte, Steam indirimleri ne zaman başlayacak? Steam Sonbahar indirim tarihi açıklandı mı?

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SteamDB'ye göre Sonbahar indirimleri ile birlikte bu senenin ikinci ya da üçüncü çeyreğinde çıkmış ve indirimlere girmeyen yeni oyunlar indirime girebilir. Yine SteamDB'ye göre Sonbahar indirimleri bu akşam 21:00'da başlayacak ve Aralık ayına kadar devam edecek, bitiş tarihi tam olarak belli değil, büyük ihtimalle indirimler başladığı zaman ortaya çıkacaktır.

Bu indirimlerin başlaması ile birlikte Steam Ödülleri 2020 oylaması oyunculara sunulacak ve sevdiğiniz oyunları çıktığı kategorilerde oylayabileceksiniz. "Best Soundtrack" ve "Sit Back and Relax" adında iki yeni kategori de olacak. Epic Games Store'da Sonbahar indirimlerine girecek. Epic Games Store Sonbahar indirimleri ise 26 Kasım saat 19:00 olarak başlayacak ve 3 Aralık'a kadar sürecek.

STEAM NASIL İNDİRİLİR?

STEAM ANA SAYFA linke tıklayarak Steam'ın ana sayfasına giriş yapıyoruz. Daha sonra sağ üst köşede ki Install Steam yazan yere tıklayarak kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz.