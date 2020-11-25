Sivas’ta bebeğini ölüme terk eden annenin ifadesi ortaya çıktı

Namık Kemal Oğuz da (55), "Bebeğin donarak öldüğünü duydum. Çok üzüldüm. Çok acı bir durum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü, o bir sabi. Hiçbir şeyden haberi yok. Kendini koruyacak bir durumu dahi yok" diye konuştu.

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