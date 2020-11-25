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Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

Çivril ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. , jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Karabedirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kazının yapıldığı bölgeye baskın düzenleyen ekipler, L.G., R.A., H.V. ve E.U.'yu yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazma, kürek, hilti ve lamba gibi malzemelere de el konuldu. , jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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