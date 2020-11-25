Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
Çivril ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
YAŞAM DHA
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MALZEMELERE EL KONULDU
Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında Karabedirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kazının yapıldığı bölgeye baskın düzenleyen ekipler, L.G., R.A., H.V. ve E.U.'yu yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazma, kürek, hilti ve lamba gibi malzemelere de el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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