Denizli'de kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

MALZEMELERE EL KONULDU



Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan kazma, kürek, hilti ve lamba gibi malzemelere de el konuldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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