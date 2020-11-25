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İstanbul’da iki küçük çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı

ilçesinde izleyenleri duygulandıran görüntüler kaydedildi. İki küçük toplanan Türk bayrağını tehlikeye aldırış etmeden çatıya çıkıp düzeltti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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İstanbul’da iki küçük çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı

'de rüzgardan dolayı toplanan Türk bayrağını düzelten iki , amatör kamera tarafından görüntülendi.

İstanbul’da iki küçük çocuğun bayrak sevgisi duygulandırdı İSTANBUL’DA İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN BAYRAK SEVGİSİ DUYGULANDIRDI

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nun bahçesine asılan Türk bayrağının rüzgardan dolayı toplandığını gören iki çocuk, okulun bahçesine girdi.

Tehlikeye aldırış etmeden okul kantinin çatısına çıkan iki çocuk, rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını açtı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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