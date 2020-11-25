Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış: Yerli aşıda ikinci dozlama perşembe günü yapılacak

'15 ARALIK'TA FAZ 1 ÇALIŞMASINI BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Bilindiği üzere 5 Kasım'da çalışmasını bitirdiğimiz Erciyes Üniversitemizde geliştirdiğimiz aşının klinik yani Faz 1 çalışmalarına başlamıştık. 5 Kasım itibarıyla da gönüllülerimize dozlamayı yapmıştık. Şu süreçte 44 gönüllümüzün, aşı adayımızın dozlaması yapılmış oldu. Çok şükür hiçbir yan etki göstermedi. Birkaç hastamızda normal grip hastalığında olabilecek, hafif kızarıklıklar oldu; ama bu her türlü aşıda olabilecek ağırlıklar.

Hiçbir yan etkisi olmaması aşımızın güvenilir olduğunu gösteriyor. Bu da Faz 1 için çok önemli. Faz 1'in en önemli ayağı güvenilirlik ayağıydı. İlk dozlamamızda böyle bir şeyin çıkması bizleri çok sevindirdi. Perşembe günü itibarıyla ikinci dozlamaya geçeceğiz. 15 Aralık itibarıyla da Faz 1 çalışmasını bitirmeyi düşünüyoruz. Aynı gönüllülere ikinci dozlamayı yapacağız. İkinci dozlama 15 Aralık'ta bittikten sonra buradan da güzel sonuçlar çıkacağını ümit ediyor, en kısa sürede Faz 2 çalışmasına geçmeyi düşünüyoruz" dedi.