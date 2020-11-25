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Alkollü yolcu taksiciyi çileden çıkarttı! 'Bu kadarına pes' dedirten anlar kamerada

Fatih Saraçhane’de taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra “ben seni sevmedim” diyerek ’da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken korona virüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin “seni karakola götüreceğim” sözlerine “götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın” demesi “pes” dedirtti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.11.2020 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020
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Alkollü yolcu taksiciyi çileden çıkarttı! 'Bu kadarına pes' dedirten anlar kamerada

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alkollü yolcu taksiciyi çileden çıkarttı! 'Bu kadarına pes' dedirten anlar kamerada ALKOLLÜ YOLCU TAKSİCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI! 'BU KADARINA PES' DEDİRTEN ANLAR KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, taksici Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle seyrettiği esnada Saraçhane'deki önünden aracına bir kadın müşteri aldı. Taksiye binen kadın taksimetre açmadan gideceği yere ne kadar istediğini söyledi. Bunun üzerine Ünver kadına 50 lira diye karşılık verdi. Kadının ücreti kabul etmemesi üzerine Ünver, taksimetreyi açacağını söyleyerek yoluna devam etti. Taksici bulvar üzerine geldiği esnada alkollü olduğu anlaşılan kadının taksimetre yerine "bana normal bir fiyat çıkartın" demesi üzerine taksici Ünver, "Normali taksimetre fiyatıdır" diyerek yoluna devam etti.


HIZLA GİDEN TAKSİDEN İNMEYE ÇALIŞTI

İstediği ücreti anlaşamayan kadın, "Bana zartzurt yapma" diyerek bu kez de taksiciyi kışkırtmaya başladı.

Taksicinin araçların taksimetre ile ücret yazdığını belirtmesi üzerine kadın, "Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim" diyerek hızla giden araçtan inmeye çalıştı. Taksicinin güç bela aracı durdurduğu olay sonrası araçtan inen kadın ücret ödemeden gitmeye çalıştı. Taksicinin parasını istediği kadın, "Ne parası, git polis çağır" diyerek ücreti ödemedi.

"KARAKOLA GELİRİM YİNE SEN SUÇLU SAYILIRSIN"

Önce "Kardeşim lütfen" diyen ardından da "Beni oradan buradan getirdin ne parası" diyen kadına taksici Ünver, "Seni karakola götüreceğim" diyerek karşılık verdi.

Bunun üzerine kadın, "Götür, ben zaten karakolum, ben gelirim ama yine de sen suçlu sayılırsın" demesi "pes" dedirtti. Uzun süre parasını almaya çalışan taksici Ünver ardından taksisine binerek olay yerinden ayrıldı.

Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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