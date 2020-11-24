24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... -Ereğli Karayolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Şerife Tekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle aynı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza 16.30 sularında Ereğli Zonguldak yolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarptı.

Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada 1'i bebek 4 kişi ağır yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Araç içerisinde sıkışan iki kişi, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli ve Zonguldak'taki hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Durumları ağır olan 1 yaşındaki Öykü Hilal Tekin ve araç sürücüsü Yadigar Eroğlu hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Zonguldak'ta feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan bebeğin annesi Gamze Tekin (24) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Tekin (53) hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA