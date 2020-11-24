İzmir'de feci kaza! Polis memuru hayatını kaybetti...

Edinilen bilgiye göre kaza saat 00.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Karabağlar istikametinden Gaziemir istikametine seyir halinde olan, Basri Y. idaresindeki 35 ADU 946 plakalı kamyon arıza yaptı. Bunun üzerine yolun sağında park haline aldığı araç için şoför Basri Y. yardım için bekledi. Bu sırada seyir halinde olan Mehmet Çeken (46) idaresindeki 35 AGV 597 plakalı Nissan marka cip, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın süratiyle lüks cip hurda yığınına döndü.