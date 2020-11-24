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İzmir'de feci kaza! Polis memuru hayatını kaybetti...

Son dakika haberine göre; 'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020
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İzmir'de feci kaza! Polis memuru hayatını kaybetti...

Edinilen bilgiye göre saat 00.30 sıralarında Akçay Caddesi Gaziemir yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre Karabağlar istikametinden Gaziemir istikametine seyir halinde olan, Basri Y. idaresindeki 35 ADU 946 plakalı kamyon arıza yaptı. Bunun üzerine yolun sağında park haline aldığı araç için şoför Basri Y. yardım için bekledi. Bu sırada seyir halinde olan (46) idaresindeki 35 AGV 597 plakalı Nissan marka cip, kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın süratiyle lüks cip hurda yığınına döndü.



POLİS MEMURU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sarnıç 'nde görevli polis memuru olduğu öğrenilen cip şoförü Mehmet Çeken, kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Çeken'in izinli olduğu, otomobili ile evine gittiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan kazanın ardından kamyon sürücüsü Basri Y. gözaltına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Çeken'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kurumu morguna kaldırıldı.

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