Zincirlikuyu metrobüs durağındaki yoğunluk İstanbulluları çileden çıkardı
Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma seferlerinin artırılacağı açıklanmıştı. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndaki yoğunluk İstanbulluları çileden çıkarttı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başarısız yönetimi tepki çekti.
YAŞAM DHA
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Zincirlikuyu Metrobüs Durağında akşam iş çıkışı yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma seferlerinin İBB tarafından aksatılması vatandaşların tepkisini çekt.i
Araç bekleyenlerin oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor.
Zincirlikuyu Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.
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