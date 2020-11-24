Son dakika: Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.49 sıralarında merkez üstü Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.Deprem kent merkezinde de hissedildi.

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