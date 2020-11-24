24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre; ’da 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde de hissedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Elazığ’da 3.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.49 sıralarında merkez üstü Sivrice ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA