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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Çin aşısı açıklaması: Risk grubundaki vatandaşlar öncelik olacak

Üyesi Prof. Dr. toplumda aşısı ile Alman aşısının kıyaslandığını belirten Özlü, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını Çin aşısının 'de uygulandığını ve herhangi bir şekilde yan etkiye rastlanmadığını ifade etti. Özlü, “Bu konuda algoritmalar oluşturulacak fakat muhtemelen risk grubundaki vatandaşlar koronavirüs aşısında öncelik olarak düşünülecek.' dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Çin aşısı açıklaması: Risk grubundaki vatandaşlar öncelik olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 milyon doz aşı siparişi verildiğini ve aşılamanın ücretsiz yapılacağını belirtmişti. Üyesi Prof. Dr. , corona aşısının iki doz şeklinde yapılacağını o nedenle 5 milyon kişinin kullanacağını vurguladı.

aşısının iki doz olarak yapıldığını ifade eden Bilim Prof. Dr. Tevfik Özlü, 10 milyon doz aşı gelince 5 milyon kişinin yararlanacağını ifade etti. Bu beş milyon kim olacak?

NTV'nin haberine göre; profesör Doktor Özlü, 'Bu konuda algoritmalar oluşturulacak fakat muhtemelen risk grubundaki vatandaşlar corona aşısında öncelik olarak düşünülecek.' dedi.

İŞTE PROF. DR. ÖZLÜ'NÜN AÇIKLAMALARI...

"Corona virüs aşısıyla ilgili yapılan açıklamalarda daha hızlı ve net bir şekilde aşıya ulaşacağız gibi gözüküyor. Marka değeri ile ilgili bir şey, Alman aşısı konusunda herkes daha rahat duruyor fakat Çin aşısı konusunda bazı güvenlik korkuları var ama bilimsel olarak ikisinin de dosyasını tam olarak okumadık. Almanya'nın marka değeri ile Çin'in marka değerini insanlar karşılaştırıyor ama bunun mantıklı bir dayanağı yok.

Çin aşısı Türkiye'de kullanılıyor. 1700 sağlık çalışanına covid-19 aşısı yapıldı.

Herhangi bir yan etki görülmedi, toplumun en az yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor."

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