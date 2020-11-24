Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü'den Çin aşısı açıklaması: Risk grubundaki vatandaşlar öncelik olacak

İŞTE PROF. DR. ÖZLÜ'NÜN AÇIKLAMALARI...

"Corona virüs aşısıyla ilgili yapılan açıklamalarda daha hızlı ve net bir şekilde aşıya ulaşacağız gibi gözüküyor. Marka değeri ile ilgili bir şey, Alman aşısı konusunda herkes daha rahat duruyor fakat Çin aşısı konusunda bazı güvenlik korkuları var ama bilimsel olarak ikisinin de dosyasını tam olarak okumadık. Almanya'nın marka değeri ile Çin'in marka değerini insanlar karşılaştırıyor ama bunun mantıklı bir dayanağı yok.