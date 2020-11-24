



Yemeklerde kullanılan kekiğin tedavi amaçlı kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Parlakpınar şöyle konuştu:



"Kekik ve kekik ürünleri tamamlayıcı ve destek tedavi içerisinde yer alabilir. Kekik yağı bu amaçla düşünülebilir ama içerisindeki etken maddeyi izole edip, bunların çünkü ticari formları da var. Bunlar reçete edilecekse, bunlar kullanılacaksa kesinlikle hekim gözetiminde, hekim reçetesiyle yapılmak zorunda. Hastalarımızın da hekimlerine danışmadan bu ürünleri alıp kullanmalarını ben önermiyorum. Yine Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu çatısı altında tıbbi bitkiler listesi ve monograflar var. Buraya girdiğimiz zaman burada uyarılar var. Bu uyarılara dikkat etmemiz lazım. Güvenirliliği ile ilgili geniş deri yaralanmalarında, açık yaralarda, yüksek ateş dolaşımla ilgili bozukluklarda, hormon duyarlı kanser tiplerinde, kanamalı şiddetlilerde ve enfeksiyonlarda görüldüğü durumlarda kullanılmamalıdır. 12 yaş altı çocuklarda toprak üstü kısımları, yani çiçekler ve yaprakları bu kısımlar, 18 yaş altı çocuklarda ise uçucu yağı dahilen ve haricen kullanılmamalıdır. Çünkü bunların banyo yapılarak kullanım yolu da var. Çay olarak içilebiliyor, tropik krem olarak sürülebiliyor. Ama bunun kullanımı mutlaka hekim önerisiyle yapılmalıdır."