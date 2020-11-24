Manisa'da itfaiye eri kaza sonrası felç oldu eşi terk etti! Sporla hayata tutundu

Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getiren Altınok, "Kazadan sonra ellerimle hiçbir hareket yapamıyor, kollarımı oynatamıyordum. Şimdi yemeğimi kendim yiyorum, kollarımı çok rahat oynatabiliyorum, alışverişe gidiyorum, dışarı çıkıyorum, sporumu yapıyorum. Yüzde 99 engelliyim ama beni görenler engelli gibi görmüyor. Yakup hocam akülü aracın alınmasında bana destek oldu. Sporda da bana çok destek oluyor. Sürekli beni arıyor, sağlığım noktasında motive ederek, spora teşvik ediyor. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.