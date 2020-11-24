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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre 'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin edildiği duyuruldu. İşte yapılmayacak olan ...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2020 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Boğaz, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, Küçüksu-İstinye, Anadolukavağı-Üsküdar, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Rumelikavağı-Eminönü, Haliç ve Çengelköy-İstinye ring hatlarında vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

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