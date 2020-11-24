Kargocu "kırılacak" yazan paketi böyle fırlattı

"VURURUM SENİ"



Turan ve eşi, kolinin bırakılma şekli nedeniyle kargo görevlileriyle tartıştı. Yaşadığı olayı anlatan Gökçe İspi Turan, kar zarar hesabı içinde olmadığını, kolide herhangi bir zarar da meydana gelmediğini söyleyerek, "Her türlü hareket etmelerini anlayabiliyorum ama "vururum" raddesine gelmelerini anlayamıyorum. Sizin ruhsatlı ruhsatsız silahınız mı var ki hemen bu cümleyi kuruyorsunuz bu çok acayip geliyor bana. Özürle kapanacak bir konuydu.