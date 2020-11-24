4 arkadaşın oyunu feci sonla bitti!

Uşak'ta 4 arkadaş oyun oynamak için yaktıkları lastiğin üzerinden atlarken ateşin üzerine düşen 16 yaşındaki Azat Yardımcı'nın vücuduna yapışan yanık lastikler ağır yaralanmasına neden oldu. Vücudunun tamamı yanan Azat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç olay, geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. Azat Yardımcı ve 3 arkadaşı boş bir araziye atılmış lastikleri oyun oynamak için mahallelerine getirdi. Üzerlerine benzin dökerek lastikleri yaktılar. Yardımcı, 3 arkadaşı ile birlikte alev topu haline gelen lastiklerin üzerinden atlamaya başladı.