İstanbul’da güpegündüz silahlı çatışma! Polis 22 adet kovan ele geçirdi

OLAY YERİNDE 22 ADET KOVAN BULUNDU

Olayın ardından kendisine ateş açan Onur T'nin yere düşürdüğü tabancayı da alan yaralı Akkuş, silahları sakladıktan sonra kendi imkanlarıyla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi oldu. Kurşunların yağmur gibi yağdığı çatışma sonrası çok sayıda ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Önlemin ardından çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis, kavgaya karışanların eşkallerini belirledi. İnceleme ekipleri ise, 22 adet kovan bulunan olay yerindeki bir kuaföre 3 adet, ayakkabıcıya ise 2 adet mermi isabet ettiğini tespit etti.