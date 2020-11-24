Çifte cinayette karar çıktı! Günlerce bu vahşet konuşulmuştu...

Bu yapılan suçun cezası idam olmalı ama kanunlarımız buna uygun değil. Verilen ceza bu suçun kanun karşısındaki cezasıdır ama bizim acımızı hafifletmez" değerlendirmesinde bulundu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu da belirten Erol Öztürk, "Beni baba, eşimi de anne olarak görüyorlar. Kendi evlatlarımız gibi bağrımıza bastık. Şu an durumları iyi" dedi.