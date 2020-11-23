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Adana’da ağrı kesici ilaç içip uyuyan genç ölü bulundu

ilçesinde, gece başı ağrıdığı için ilaç içtikten sonra uyuduğu öne sürülen 24 yaşındaki sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Adana’da ağrı kesici ilaç içip uyuyan genç ölü bulundu

'da, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen , dün akşam arkadaşlarıyla bir araya gelip, sohbet ettikten sonra Güneri Mahallesindeki evine gitti.

Gece saatlerinde baş ağrısı nedeniyle hap içtikten sonra uyuduğu öne sürülen Varan, bu sabah eşi tarafından ölü bulundu.

"SENİN YERİNE BEN ÖLSEYDİM OĞLUM"

Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Varan'ın cansız bedenini otopsi için morga götürdü.

Varan'ın gözyaşı döken, ismi öğrenilemeyen annesi, "Senin yerine ben ölseydim oğlum, Kadir'im; 2 evladını kime koyup da gittin?" dedi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Soruşturma başlatılırken, Kadir Varanın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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