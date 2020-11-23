Projeyi bilim insanları yaptı! Avcılar'daki yer kaymasına kazıklı önlem

"PROJEYİ BİLİM İNSANLARI HAZIRLADI"

Fore kazık çalışmalarını firma adına sürdüren şantiye şefi Fatih Güçlü, bölgede 800-900 metre boyunca kayma bulunduğunu, bilim insanlarının önerisi ile hazırlanan proje uyarınca fore kazıklarla zemini güçlendirdiklerini belirtirken, "İşin yüzde 15-20'sini bitirdik. Minimum 30 metre derinliğe iniyoruz. Toplam 736 tane kazığımız var. Zemin burada sorunlu. Altında kum, su ve bazı yerlerde de balçık da çıkıyor. Bu AFAD'ın karar verdiği bir önlem. Valilik de bu işin yürütmesini yapıyor" dedi.