Ankara’da suç şebekesi avukatların “Baro Kart”larını ele geçirip dolandırıcılık yaptı

Türkiye'de avukatların borçlu ya da müvekkillerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde ödeme almalarını sağlayan aynı zamanda da kredi kartı gibi de kullanılan "Baro Kart" kullanımı sağlayan şirket, bazı avukatların hesaplarına farklı hesaplardan yoğun para giriş çıkışı olduğunu tespit etti. 6 avukat işlemlerden haberlerinin olmadığını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukatlar, para işlemi yapan kişilerin alacak-verecek davalarını takip ettiklerini ancak para alışverişlerinden bilgileri olmadığını belirterek şüphelilerin isimlerini savcılığa bildirdi. Bilişim Suçları Savcısı Mahmut Kaan Yüksel'in yürüttüğü soruşturmada alacak verecekli gibi davranan ve avukatlar aracılığı ile icra takibi başlatan 32 şüphelinin avukatların kullandığı Baro Kart bilgilerini ele geçirip dolandırdıkları paraları kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

VATANDAŞI DOLANDIRIP PARAYI AVUKAT HESABINA GÖNDERDİLER

Para aktarımı yapan kişiler üzerinde yapılan incelemede, farklı illerde yaşayan suç şebekesi üyelerinin vatandaşları arayarak kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıkları, kredi kartı aidat iadesi, birikmiş bonusların yüklemesinin yapılacağını gibi bahanelerle aldıkları kart şifreleriyle çeşitli miktarlardaki paraları avukatların baro kartlarına aktardıkları ortaya çıktı.Soruşturmayı derinleştiren savcılık, 20 vatandaşın aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti.

Müştekilerden D. A., ifadesinde, "Tanımadığım bir numaradan arayan şahıs bankadan aradığını, yeni kart geleceğini söyledi. Bununla ilgili kart bilgilerimi ve gönderdiği şifreyi söylememi istedi. Şifreyi söyledikten sonra kartımdan 10 bin 963 lira çekildi" dedi. Bir başka müşteki Ş.H ise, "Bankadan aradıklarını söylediler. Bana biriken bonuslarım olduğunu, yüklemek için şifre istediğini söyledi, ben de verdim. Bunu üzerine iki ayrı kredi kartımdan toplamda 32 bin 524 liralık işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

BABA-KIZ 75 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞ

Şebeke üyesi 32 şüphelinin aralarında sahte senetler düzenleyerek avukat tuttuğu, kendilerini sahte senet üzerinde borçlu gösterdiği, borçları da ödemek için baro kart numaralarını öğrenip 20 kişiyi 300 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Muğla'da yaşayan İlkim Hazal Özaydın ile babası Herkül Özaydın'ın da aynı şekilde avukata giderek alacak-verecek davalarının olduğunu belirterek dolandırılan 75 bin lirayı hesaplarına geçirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında bankamatik kameralarında yapılan incelemede dolandırılan paraları İlkim Hazal Özaydın'ın kare kod ile çektiği tespit edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

32 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından dava açıldı. 3 kişiden 75 bin lira dolandıran İlkim Hazal Özaydın ile babası Herkül Özaydın'ın 9 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezaları istendi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)