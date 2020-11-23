Bingöl'de baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

SUDA KAYBOLDU

Araç Yedisu Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yüzerek kurtulmayı başarırken, sürücü Zülfü Dolu araçla birlikte suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde araçla birlikte Dolu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dolu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kiğı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Araç sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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