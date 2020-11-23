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Bingöl'de baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

'de, 'ne düşen aracın sürücüsü 58 yaşındaki Zülfü Dolu'nun, cansız bedenine ulaşıldı. Araç sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Bingöl'de baraj gölüne düşen aracın sürücüsü öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Zülfü Dolu, yönetimindeki 34 BS 2602 plakalı aracın direksiyon kontrolünü kaybetti.

SUDA KAYBOLDU

Araç 'ne düştü. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yüzerek kurtulmayı başarırken, sürücü Zülfü Dolu araçla birlikte suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, , AKUT ve Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde araçla birlikte Dolu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Dolu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Kiğı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Araç sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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