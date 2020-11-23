23 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

Son dakika haberleri... Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken tedavi gören bazı hastalar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2020
ABONE OL
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın

, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nde 03.50 sıralarında çıktı.

4 katlı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığını gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Binadaki duman nedeniyle tedavi gören bazı hastalar, itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Ambulanslara alınan hastalar başka bölümlere götürüldü.

İtfaiye ekipleri bir süre binada duman tahliyesi yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Bursa İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın çıktı BURSA İNEGÖL'DE MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI
Son dakika: Perpa İş Merkezi’nde yangın! SON DAKİKA: PERPA İŞ MERKEZİ’NDE YANGIN!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA