23 Kasım 2020, Pazartesi
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Yozgat'ta köpek dövüştüren caniler yakalandı!

'ta köpek dövüşü organize ederek bahis oynayan caniler yakalandı. Olay yerinde suçüstü yakalanan 8 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.11.2020
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Yozgat'ta köpek dövüştüren caniler yakalandı!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Yozgat'ta köpek dövüştüren caniler yakalandı!

Yapılan takip ve soruşturma sonucunda, köpek dövüşü yaptıracağı iddia edilen kişilere yönelik saat 11.00'de operasyon düzenledi. Yozgat Güdülelmahacılı Köyü Sarıkuyu Çiftliği mevkisine düzenlenen operasyonda, 2 Kangal cinsi köpeği dövüştürdükleri tespit edilen 8 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Yozgat'ta köpek dövüştüren caniler yakalandı!

Şüpheliler hakkında köpek dövüştürmekten idari yaptırım uygulamak üzere tutanak tutularak serbest bırakıldı. Dövüştürülen 2 Kangal cinsi köpek ise Yozgat Belediyesi'ne ait hayvan barınağına teslim edildi.

Yozgat'ta köpek dövüştüren caniler yakalandı!

Şüphelilere, ayrıca sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

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