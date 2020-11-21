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Son dakika: Perpa İş Merkezi’nde yangın!

Son dakika haberine göre; ’deki Perpa ’nde bir işyerinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Son dakika: Perpa İş Merkezi’nde yangın!

Şişli'de bulunan bir AVM'nin çatı katındaki bir restoranda yangın çıktı.
Olay, sabah saat 7.30 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alışveriş merkezinin çatı katındaki bir restoranda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çatı katı yangından dolayı kullanılamaz hale geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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