İstanbul’da uyuşturucu bataklığına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı

Polis ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı düşünülen 12 bin lira ve 3 adet cep telefonuna da el koydu. Yine aracın içerisinde olan 10 adet uyuşturucu ticareti suçundan olmak üzere toplamda 29 adet kaydı bulunan Deniz A. da herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Aracın arka koltuğunda oturan ve çeşitli suçlardan emniyetten 11 adet kaydı olan Şerif D. isimli şahsın üst aramasında da peçete içerisinde alüminyum folyoya sarılı iki parça metanfetamin bulundu. Araçtaki diğer yolcu Müşerref A'da ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.