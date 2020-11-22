TIR'ı polisin üzerine sürdü! Samsun'da hareketli dakikalar

NEDEN KAÇTIĞI BELLİ OLDU

Yapılan araştırma sonucu tır sürücüsünün mevcut ehliyetinin tır aracını kullanmaya yetersiz olduğu için kaçtığı tespit edildi.

Trafik ekipleri hem tır sürücüsüne, hem de tırın ruhsat sahibine de para cezası yazdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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