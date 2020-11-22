İstanbul'da polise “Kapa çeneni” diyen kadın turistler gözaltına alındı



KAMERALARI GÖRÜNCE MASKESİNİ TAKTI

Öte yandan, yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen caddede maske takmayan ve sigara içen çok sayıda kişinin olduğu görüldü. Çenelerinin altındaki maskeleri kendilerini görüntüleyen kameraları fark edince takan bazı turistlerin pişkin bir şekilde gülmesi de bu kadarına pes dedirtti.

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