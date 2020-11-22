22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı | 'Serafim Melekleri' de yıllar sonra göründü

Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı | 'Serafim Melekleri' de yıllar sonra göründü

'da 7 yıldır bulunan dev iskelenin söküm işlemleri tamamlandı. Uzun yıllardır dev iskelenin kapattığı '' figürü de iskelenin kaldırılmasının ardından ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2020 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020
ABONE OL
Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı | 'Serafim Melekleri' de yıllar sonra göründü

Uzun yıllar müze olarak kullanılan ve 86 yıl sonra, 24 Temmuz'da ibadete açılan -i Kebir Cami-i Şerifi'nde bulunan dev iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı.

Ayasofya Camii'nde dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı AYASOFYA CAMİİ'NDE DEV İSKELE 7 YIL SONRA KALDIRILDI

1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele 'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013'te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu.

İskele, proje süresi 650 gün olmasına rağmen 2013'ten bu yana Ayasofya'da varlığını sürdürüyordu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

İskelenin sökülmesi için camide başlayan çalışmalar tamamlandı.

Dev iskelenin kaldırılmasının ardından '' figürü de ortaya çıktı.

Öte yandan, vatandaşların camiye olan ziyaretleri devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA