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Usta oyuncu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

92 yaşındaki usta oyuncu , testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu da ifade etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2020
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Usta oyuncu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Haldun Dormen (92), Instagram hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Haldun Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

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