Hatta bazıları sorgulamadan almıyor ilaçları. Favipiravir grip için geliştirilmiş bir ilaç daha sona Kovid-19 için de etkinliği insan üzerinde yapılan faz çalışmalarında deneysel aşamalarda gösterilmiştir. Sosyal medyadaki kargaşanın temel sebebi rakibi olan ilacın (Remdesivir) lobisinin güçlü olması. Bu algıyı kırmak lazım, kullanılan Favipiravir ilacının etkinliğiyle ilgili soru işareti yaratacak bir sorun yok. Vatandaşlarımız hekimlerine güvensinler.

Şu anda dünya Türk hekimlerinden daha deneyimli Kovid-19 takibi yapan ekip yok. Uluslararası sempozyumlarda bizlere soruyorlar nasıl bu başarıyı sağlıyorsunuz diye? Almanya'dan sonra ölüm oranlarında Avrupa'da en düşük oran Türkiye'de…